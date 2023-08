The Outlast Trials lander nå på konsollene i begynnelsen av 2024.

HQ

Red Barrels har kunngjort at de vil utsette konsollversjonene av co-op-skrekkspillet The Outlast Trials. Spillet skulle opprinnelig lanseres på en ubekreftet dato i 2023, men er nå planlagt lansert tidlig i 2024 på PlayStation- og Xbox-konsollene.

I en uttalelse på Steam oppdaterte Red Barrels fansen:

"Vi jobber for tiden aktivt med å oppfylle et stort ønske: å lansere spillet på konsoller. Det betyr lansering på PS5, Xbox S/X og eldre generasjoner (PS4/XboxOne), samtidig som vi muliggjør krysspilling med PC. Målet vårt er å sikre at den unike sosiale opplevelsen i The Outlast Trials kan deles på tvers av plattformer, til tross for den tekniske kompleksiteten det krever.

Fremgangen vår er lovende, men vi kan ikke gi noen dato for konsollutgivelse eller garantere universell crossplay ennå. Vi siktet opprinnelig på 2023, men på grunn av utfordringene det lille teamet vårt står overfor, ser vi nå for oss en konsollutgivelse tidlig i 2024."

Outlast Trials ble lansert på PC i mai i år i Steam Early Access og har for øyeblikket en "Very Positive"-vurdering fra brukerne. Den neste store oppdateringen av spillet, som vil inneholde en ny prøveperiode, nye MK-utfordringer og ny kosmetikk, er planlagt til Halloween.