The Outlaws tilbake i mai

The Outlaws er uten tvil en serie som ganske mange aldri har sett før, rett og slett fordi det var et ganske lite prosjekt laget av BBC. Kvaliteten har imidlertid skinnet gjennom, og helt siden debuten i 2021 har en andre sesong fulgt, og nå er en tredje sesong også nesten her.

The Outlaws Serien kommer tilbake 31. mai, og vi har en trailer som viser hva de nye episodene også vil inneholde. Serien, som er skapt av Stephen Merchant, vil se den sprø gjengen av småkriminelle fra alle livets fasetter komme sammen igjen for å skape kaos i den britiske byen Bristol.

I den nye sesongen vil gjengen forsøke å bevise Christopher Walkens Frank Sheldons uskyld etter at han har blitt utpekt som hovedmistenkt i en drapsetterforskning. Alt dette skjer samtidig som gjengen må bevise sin egen uskyld i en sak mot forbryterbossen The Dean, som gjengen var med på å fengsle i forrige sesong.

Når det gjelder hvor du kan se The Outlaws tredje sesong, vil den først lande på BBC iPlayer 30. mai for de i Storbritannia, før den kommer til Prime Video over hele verden 31. mai.