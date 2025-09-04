The Paper kommer tilbake for en andre sesong

HQ

Det virker som Peacock er ganske trygg på sin The Office spinoff The Paper, som til tross for at showet hadde premiere i dag, har streameren allerede gitt grønt lys for å komme tilbake.

Jepp, en andre sesong er allerede lovet, med dette bekreftet av hovedstjernene Domhnall Gleeson og Sabrina Impacciatore, som dukket opp på NBCs Today show for å avsløre nyheten.

Det er uklart når den andre sesongen vil ha premiere, men Variety nevner at vi kan forvente en premiere rundt samme tid neste år, det vil si sensommeren/begynnelsen av september.

Gleder du deg til å se The Paper? Hvis du ikke allerede har gjort det, kan du sjekke ut våre tanker om serien her.