nyheter
The Paper
The Paper kommer tilbake for en andre sesong
Office-spinoffet har allerede fått grønt lys for retur til tross for at det bare hadde premiere i dag.
HQ
Det virker som Peacock er ganske trygg på sin The Office spinoff The Paper, som til tross for at showet hadde premiere i dag, har streameren allerede gitt grønt lys for å komme tilbake.
Jepp, en andre sesong er allerede lovet, med dette bekreftet av hovedstjernene Domhnall Gleeson og Sabrina Impacciatore, som dukket opp på NBCs Today show for å avsløre nyheten.
Det er uklart når den andre sesongen vil ha premiere, men Variety nevner at vi kan forvente en premiere rundt samme tid neste år, det vil si sensommeren/begynnelsen av september.
Gleder du deg til å se The Paper? Hvis du ikke allerede har gjort det, kan du sjekke ut våre tanker om serien her.