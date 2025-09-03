The Paper: Sesong 1

Da The Office først kom til USA var det mange som var bekymret for at serien ikke ville være like god som den britiske originalversjonen. Noen vil den dag i dag hevde at den ikke er det, men ingen kan nekte for at The Office US fortsatt er en minneverdig komedieserie av høy kvalitet. Det er på grunn av dette at man må gi spinoffen The Paper en viss sjanse til å finne seg til rette og ikke umiddelbart bli lagt til side som så mange andre prosjekter blir i disse dager. Riktignok er ikke dette en like lett tanke å svelge når det også finnes langt mindre godt mottatte moderne spinoffs som The Office Australia... Poenget er at etter de første episodene kan du være fristet til å krølle sammen The Paper og kaste den i samme søppelbøtte som The Office Australia, men hvis du gir den tid og har litt tålmodighet, blir det klart at skaperne Greg Daniels (som hjalp til med å tilpasse The Office for USA) og Michael Koman har et interessant grunnlag å bygge videre på.

The Paper er oppfølgeren til The Office. I starten av serien møter vi dokumentarfilmteamet som avslører at de har til hensikt å følge de ansatte i en avis i Midtvesten som sliter, kjent som Toledo Truth-Teller, og herfra og ut er det i stor grad de samme premissene, karakterarketypene, humoren, filmstilen, ja, stort sett alt man forbinder med den berømte komiserien. Igjen, det er kanskje nok til at mange av dere vil slå av tidlig og se på dette som en skamløs mockumentary-kopi. Jeg forstår at du kommer til denne erkjennelsen, for de første episodene er litt av en utfordring å komme seg gjennom, da det føles som om du begir deg ut på en reise du allerede er godt kjent med, med bølger av déjà vu som skyller over deg som en stormflod. Men etter hvert som episodene ruller videre og karakterene får mer tid til å utvikle seg, utvikler The Paper seg til å bli noe helt for seg selv, med historier og nøkkeløyeblikk som får deg til å føle tilhørighet og glede i selskap med de sære og merkelige skuespillerne.

Men nok en gang må det sies at skuespillerne er kjente arketyper. Domhnall Gleeson spiller den klønete sjefen Ned, en karakter som ikke på langt nær er like udugelig som Steve Carrells Michael Scott, men som likevel har den samme balansen mellom sjarm, sjalusi, humor og manglende evne til å være en sterk leder. I tillegg kommer den utspekulerte nestkommanderende, Sabrina Impacciatores Esmerelda, en tåpelig kvinne som alltid tror at hun er stjernen i showet, og disse to matches med en mer jordnær kjærlighetsinteresse spilt av Chelsea Frei, en David Brent-lignende britisk sjef spilt av Tim Key, pluss en samling andre ubrukelige ansatte som skriker ut inkompetanse hver eneste gang de tar en sving. Alle disse karakterene er nye og unike, men dynamikken de bygger opp sammen, og mange av de narrative trådene er velkjente for alle som har sett The Office, særlig med tanke på Oscar Nunez' medvirkning som den tilbakevendte Oscar Martinez.

Med rollebesetningen i Toledo Truth-Teller på plass får vi en samling episoder som dreier seg om Neds forsøk på å få denne gjengen til å gjøre en forferdelig avis til noe respektabelt og leseverdig igjen. Dette fører til at skuespillerne må ta på seg tåpelige påfunn og oppgaver som er oppriktig talt kjedelige, men som serveres på den lette og humoristiske måten som Daniels gjorde ikonisk for amerikanske fans i sin versjon av The Office. Og denne stilen, selv om den er lik, er det ærlig talt vanskelig å ikke nyte. Det er lettfordøyelig fjernsyn som vil fremkalle latter her og der, og et og annet latterkrampeøyeblikk også, men det er ikke så hylende morsomt som The Office, og heller ikke så vittig og smart som den britiske originalen. Den er trygg og enkel, og for ti episoder på under fem timer er den faktisk ingen dårlig investering av ens tid, spesielt ikke hvis man har vært på jakt etter en ny sitcom å slappe av med nå som været har snudd igjen.

Poenget er at The Paper ikke er noe spesielt, og den er heller ikke uunnværlig TV. Den når ikke de samme høydene som The Office og mangler definitivt en ren kreativ visjon, men her er poenget... Det er fortsatt morsomt og fornøyelig fjernsyn. Det er det som gjør denne serien så utfordrende å analysere, for hver eneste fiber i deg sier at ressursene kan brukes på mer originale og interessante produksjoner, men samtidig er det så mange prosjekter som er mindre underholdende enn The Paper, serier som rett og slett er et slit å komme seg gjennom, og dette er ikke det. Gi den en sjanse, kom deg gjennom de første episodene, og du vil sannsynligvis oppdage, som meg selv, at denne serien har vokst på deg. Forhåpentligvis vil dette bety at hvis den får en andre sesong, trenger den ikke å kaste bort tid på å overbevise oss om å akseptere den, og kan bare hoppe rett inn i tåpelige komiske påfunn og emosjonelle øyeblikk som trekker i hjertestrengene dine. Det er vanskelig å satse mot Greg Daniels, hva annet kan man si ...?