The Pathless bringes rett til PS5, PS4 og PC i november

En rekke spill valgte å nøye seg med å bare ha lanseringsvinduet "høsten 2020" før det ble annonsert når PlayStation 5 og Xbox Series vil slippes. Deretter fikk flere av dem mer presise datoer, noe som nå også gjelder vakre The Pathless.

Giant Squid kan nemlig bekrefte at The Pathless lanseres samtidig som PlayStation 5 blir tilgjengelig i USA og et par andre deler av verden, altså den 12. november. Som kjent vil det også komme til PC og PS4 samme dag, så det er bare å glede seg til det som virker å bli et eventyr utenom det vanlige.