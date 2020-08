The Pathless er Abzû med action i gameplaypresentasjon

Du ser på Annonser

Giant Squid sitt The Pathless har sett nydelig ut fra første stund, men utviklerne har alltid vært ganske stille hva selve gameplayet angår. Helt til nå.

I denne seks minutter lange gameplaypresentasjonen får vi vite nærmest alt vi trenger om The Pathless. Selv om spillet ikke har game over eller fast travel handler det ikke bare om å løpe rundt i en vakker skog. Med en pil og bue kan du skyte symboler for å bygge opp fart eller åpne dører og bruke ørnen din til å fly over og opp til nye steder. Disse tingene kan du bruke til å finne skjulte steder som kan forbedre ferdighetene dine, og dermed la deg komme enda lenger. Lett så langt. Det som gjør det ekstra utfordrende er store skapninger som prøver å både fjerne oppgraderingene du har fått og jage vekk ørnen din. Disse må bekjempes i jagesekvenser for å kunne bruke ørnen og gjenopplive den vakre naturen i området. Du kan se og høre utviklerne forklare dette og mer mye bedre enn meg i videoen øverst.