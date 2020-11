The Pathless fremhever stemningsfull musikk i ny video

Du ser på Annonser

Med blant annet Journey, The Banner Saga og Assassin's Creed: Syndicate på CVen er det ikke rart at Austin Wintory har blitt en velkjent komponist i spillverden, så med PlayStation 5 sitt fokus på lyd vil selvsagt et av lanseringsspillene by på Wintory sine verker.

I denne ukens musikkfokuserte video får vi se og høre hvordan musikken i The Pathless blir til under ledelse av vår overnevnte venn, og det er ikke vanskelig å forestille seg hvordan dette kan få en til å glemme både tid og sted.