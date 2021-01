The Pedestrian kommer til PS4 og PS5 senere denne måneden

Du ser på Annonser

The Pedestrian, en interessant 2,5D sidescrolling puzzle-platformer utviklet av Sookum Arts, ble originalt sluppet til PC den 29. januar i fjor. Nå, via spillets offisielle Twitter-konto, har vi fått vite at spillet inntar PlayStation 4 og 5 den 29. januar, nøyaktig ett år etter PC-lanseringen.

I kommentarfeltet på Twitter ble det også bekreftet at utvikleren fortsatt jobber på Switch og Xbox-utgavene, men de har ikke spikret noen lanseringsdato for disse enda.

Kommer du til å sjekke ut The Pedestrian på PlayStation?