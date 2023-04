The Penguins første teasertrailer bekrefter at filmingen har startet

Det har gått 16 måneder siden Variety avslørte at Colin Farrells The Penguin vil få sin egen spin-off-TV-serie</a>, så fans av den ikoniske Batman-skurken har sett seg nødt til å nøye seg med noen mindre detaljer i lang tid nå. Det er i ferd med å endre seg.

Warner Bros. Discovery har gitt oss en kort teasertrailer for The Penguin som bekrefter at serien er godt inne i produksjonen nå. Det gjør den samtidig som den viser glimt av hva som venter oss når serien kommer til HBO Max (som snart bare heter Max) i 2024, og det virker som Colin Farrells karakter på en måte ble tonet ned i The Batman...