The PenguinThe Studio, Andor og flere har allerede plukket opp flere Emmy-priser

Mens vi venter spent på Emmy-utdelingen som finner sted førstkommende søndag, den 14. september, har det allerede blitt delt ut en hel del trofeer, og noen av våre favorittserier har plukket opp store seire. The Penguin Blant annet har Andor sesong 2, The Studio og flere andre vunnet flere priser i ulike kategorier, fra sminke til gjestestjerner.

The Penguin Andor ser ut til å stjele showet på Emmy-gallaen, ettersom den allerede har vunnet 8 priser, inkludert beste originale filmmusikk, beste protetiske sminke og beste visuelle spesialeffekter. Andor har fått fire Emmy-priser, inkludert beste klipping, beste kostymedesign og beste visuelle effekter.

Bryan Cranston har vunnet en Emmy for sin gjesteopptreden i The Studio, og har nå 7 Emmyer i sin karriere. The Studio fikk også en pris for beste rollebesetning i en komedieserie. Andre steder ser vi store navn som Severance, der skuespilleren Merritt Weaver fikk en pris for sin gjesteopptreden, og Netflix-serien Arcane vant for beste animerte serie.

Den 14. september vil vi sannsynligvis se de store prisene for skuespill, regi og lignende, så sørg for å holde øynene åpne for flere vinnere og muligens noen snubs.