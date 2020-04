The Persistence kommer til PC og konsoller neste måned

Det tidligere PSVR-eksklusive skrekk/action-spillet The Persistence av Firesprite Studios kommer til PC og konsoller om ikke lenge. Her må du komme deg unna demon-aktige skapninger som sniker seg rundt på et falleferdig koloniskip i verdensrommet, mens du desperat prøver å komme deg trygt hjem.

The Persistence slippes som et ikke-VR-spill på PC, PlayStation 4, Switch og Xbox One den 21. mai. Spillet vil koste $29.99, og hvis du planlegger å kjøpe det til Switch eller Xbox One, vil de som forhåndsbestiller på Switch mellom 23. april og 20. mai eller Xbox One mellom den 30. april og 20. mai få 10% rabatt.

Sjekk ut den nye traileren nedenfor.