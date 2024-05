The Phantom Menace er den mest sette Star Wars-filmen på Disney+

Star Wars-prekrekvensene fikk kanskje en trøblete start når det gjelder mottakelse blant fansen, men etter hvert som generasjonen som vokste opp med dem har blitt eldre, har de fått mer kjærlighet. Sammenlignet med oppfølgertrilogien har noen også begynt å sette litt mer pris på prequels.

25 år etter lanseringen av Star Wars: The Phantom Menace, viser det seg at kjærligheten til forfilmene er like sterk som noen gang. Ifølge Variety er det den mest sette Star Wars-filmen på Disney+, og den slår både oppfølgeren og originalfilmene.

Dette er en imponerende prestasjon, med tanke på at Star Wars: The Phantom Menace ikke engang er ansett som den beste filmen i prequels-serien. Det kan være at mange seere prøver å se Star Wars-filmene for første gang eller på nytt, og at de etter nok tid med Jar Jar går videre til noe annet.