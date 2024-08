The Picture of Dorian Gray får en Netflix TV-filmatisering

Bekreftet tidligere i dag, Oscar Wildes klassiske roman The Picture of Dorian Gray er satt for en TV-tilpasning på Netflix, som vil få tittelen The Grays.

HQ

Produksjonen, som har fått tittelen Warner Bros. Television, er en moderne versjon av romanen og dens fascinasjon for evig ungdom, samt besettelsen i vårt samfunn, og vil bli satt opp mot dagens skjønnhetsindustri.

Fansen var i utgangspunktet begeistret da de hørte nyheten, men et dypere dykk viser at Dorian og Basil - hovedpersonen og karakteren som malte hans titulære portrett - blir omformulert som søsken, og de er IKKE fornøyd.

Det er faktisk ikke langt unna å si at det allerede er et genuint raseri, noe som absolutt ikke lover godt for seriens suksess. For å sette dette i sammenheng, så skyldes det at romanen ble kraftig sensurert da den opprinnelig ble utgitt, og at forholdet mellom Dorian og Basil til tross for denne sensuren ble brukt som bevis for å fengsle Wilde for homoseksualitet.

Noen av fansens reaksjoner på nyheten :

@jerstonfilm sa på X: "Kast den i søpla."

@FlissReturneth sa på X: "Wilde ble ikke offentlig utskjelt og permanent ruinert for å ha skrevet en homobok, bare for at strømmeansvarlige over hundre år senere skulle gjøre det om til et broderlig forhold. Dette er en skremmende utvisking og en fornærmelse mot alt [det] den mannen gikk gjennom bare for å få denne historien fortalt."

Med en allerede intens og voksende offentlig motreaksjon, blir det interessant å se om studioet fortsetter med prosjektet som planlagt eller om de gjør noen endringer (takk, Deadline).