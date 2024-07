The Pixel Pulps Collection lanseres i fysisk utgave i Europa i dag

Hva har Cthulhu, Conan Barbaren, Tarzan, Loch Ness-uhyret, Dick Tracy og Draculas brud til felles? Hver for seg, ikke mye. Men de har alle vært en del av denne fantastiske verdenen av pulp -historier. Vanvittige fortellinger fulle av magi, dystopi, anakronismer, romvesener og merkelige sekter. Alt vi kan elske i livet.

I videospill er dessverre det "tegneserieaktige" preget av slike historier mangelvare i disse dager. Men nå har LCB Game Studio ønsket å unne oss ikke bare én, men opptil tre slike historier, med en enkel presentasjon, i The Pixel Pulps Collection, som i dag kommer i en europeisk fysisk utgave til PS5 og Nintendo Switch. The Pixel Pulps Collection inneholder tre forskjellige historier -Mothmen 1966, Varney Lake og Bahnsen Knights-, som smelter sammen temaer som vampyrisme, sommerleirer, romvesener, religiøse kulter og gud vet hva annet.

De to fysiske utgavene inneholder hver et eksklusivt samlerkort, en nøkkel til å laste ned alternative omslag og et omslag i begrenset opplag.

Synes du noe av dette høres interessant ut? Sjekk ut traileren nedenfor.