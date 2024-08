The Plucky Squire: Allerede et av årets mest sjarmerende indiespill

HQ

HQ

Sjarme og oppfinnsomhet kan gjøre noe i seg selv, og det ville være urettferdig å ikke gi dem den energien og oppmerksomheten disse aspektene av en gitt spillopplevelse fortjener. Nei, de er ikke en erstatning for tilfredsstillende gameplay, men med nok hjerte er det lettere å overse noe som er litt enkelt eller mangler den forventede dybden.

Ta The Plucky Squire som et eksempel. Ja, det er både teknisk imponerende og sjarmerende å veksle mellom perspektivene, men utover disse formelmessige avbrekkene er det ikke slik at kampene, gåtene eller utforskningen byr på noe du ikke har sett før.

Men det utvikleren All Possible Futures mangler på den nøkterne, kyniske, mekaniske fronten, oppveies med så mye sjarm, så mye hjerte og så mye personlighet at det fortsatt er en av årets sterkeste indieopplevelser så langt, og dette er et år hvor vi allerede har fått Hades 2, The Rogue Prince of Persia, Arco og mange andre.

Dette er en annonse:

In The Plucky SquireI Jot spiller du som , en eventyrer som innser at han i stedet for å være ... ja, sin egen person, er helten i en serie barnebokhistorier. Men en ondskapsfull trollmann har også innsett dette viktige faktum, og bruker denne kunnskapen til å bokstavelig talt bryte den fjerde veggen og skape kaos. Det er opp til deg å ikke bare forpurre planene hans innenfor eventyrbokens rammer, men også å forlate verdenen din og finne løsninger på det lille bordet der både Jot og hele universet hans er oppfunnet.

I praksis betyr det at du ser verden ovenfra, i en lett isometrisk stil med klassisk Zelda-aktig gameplay - men med enkelte overganger til sidescrolling i noen få oppfinnsomme partier - og til tider hopper du til og med ut av boken for å bevege deg fritt rundt i en 3D-verden. For de som trenger en mer enhetlig referanseramme, kan det nevnes at Super Mario Odyssey gjorde dette til tider, og blandet nostalgiske sidescrollende sekvenser med mer åpne, moderne plattformspill på en sømløs og elegant måte, og det er ikke vanskelig å forestille seg at disse var en viktig inspirasjonskilde.

Dette er en annonse:

Mekanisk sett avviker spillet betydelig fra de helt konkrete, grunnleggende forventningene du har til hver av disse forskjellige perspektivinnstillingene. Du knuser enkle fiender med sverdet ditt, plukker opp en enkelt valuta som kan brukes til å kjøpe nye evner som også kan oppgraderes, og det er til og med litt rudimentær stealth her og der. All Possible Futures innoverer innenfor de to sjangerrammene, og bruker først og fremst spranget fra den ene til den andre som et friskt pust, eller for allsidighetens skyld.

Jeg får denne kombinasjonen til å høres enkel ut, og selv om dette delvis er sant for The Plucky Squire, bør det ikke ta noe fra spillets unike sjarm. For det første bruker utvikleren en lett ironisk, nesten sarkastisk fortellerprofil som tar for seg hvordan det er for fiktive karakterer å innse at de er... ja, fiktive, men dette blandes sømløst med massevis av vitser og en generell selvbevissthet som virkelig kler formen. Det oser av sjarm, hele tiden, og det oser av kreativitet også, kanskje fordi spillet på en måte handler om å skape, forestille seg og omsette fantasien til noe mer håndgripelig.

Det føles godt å spille, selv i all sin mekaniske enkelhet. Ordgåtene ser ut som om det er mer Scribblenauts-aktig frihet enn det egentlig er, og kontrollene kunne ha trengt litt justering for å sikre en litt lettere profil, men bortsett fra det er The Plucky Squire like herlig å spille som det er å se på. Det er for tidlig å felle en dom over den totale spillopplevelsen, men så langt er jeg ganske sikker på at det vil vinne over mange, både på PC og konsoller. Dessverre lanseres det i en mildt sagt travel periode, men du bør sette av tid til å spille The Plucky Squire. Jeg er helt med, og har sjelden opplevd et spill som får meg til å smile så lenge av gangen.