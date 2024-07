The Plucky Squire blir jekket opp med en jetpack i ny trailer

HQ

The Plucky Squire Det nye eventyrspillet ser mildt sagt spennende ut. Delvis 2D, delvis 3D, det tar en bildebok og bringer den til liv mens du går på eventyr med alle de levende lekene og spillene på et soverom.

I traileren nedenfor ser vi The Plucky Squire sammen med en jetpack-ledsager, som ikke bare kan gi ham et ekstra hopp, men også sette fyr på ting som stearinlys. Når væpneren går over til et sideskrollende sci-fi-eventyr, gir jetpacken ham igjen litt manøvreringsevne til å sprenge fiendene i fillebiter.

Ta en titt på traileren nedenfor for en ny sniktitt på The Plucky Squires gameplay. Vi håper vi snart kan få en utgivelsesdato, men foreløpig er det fortsatt planlagt til 2024.