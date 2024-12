The Plucky Squire har nå en strømlinjeformet spillmodus

HQ

En av de mest sjarmerende og morsomme indiespillene i 2024 har utvilsomt vært The Plucky Squire. I rundt 6-8 timer får du et fargerikt og fornøyelig eventyr som minner mye om de klassiske 16-bitsutgavene av The Legend of Zelda.

Men for noen var The Plucky Squire kanskje et for enkelt spill. Derfor har studioet All Possible Futures gitt ut en ny oppdatering som nå er tilgjengelig på Steam, og hvis hovedattraksjon er en ny strømlinjeformet modus, som fjerner mange av de visuelle hjelpemidlene og guidene i spillet. Dette øker oppdagelsesfølelsen i spillet, og spilleren kan føle seg friere til å utforske hver side i historieboken som de vil. Oppdateringen retter også noen mindre feil i spillet.

I tillegg, og for å feire kveldens The Game Awards, der spillet er nominert til beste familiespill og beste indiedebut, er The Plucky Squire nå tilgjengelig med 25 % rabatt på Steam.