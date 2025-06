The Plucky Squire lanserer Challenge Mode som en del av den nyeste gratisoppdateringen

HQ

Har du nylig spilt The Plucky Squire og syntes at spillet var litt for enkelt for din smak? Hvis det høres ut som deg, har vi gode nyheter, for nå har utvikleren All Possible Futures lansert en ny Challenge Mode som gjør spillet enda vanskeligere.

Challenge Mode er nå tilgjengelig på PC som en del av en gratis oppdatering, og introduserer nye fiender, vanskeligere minispill, justerte og vanskeligere sjefskamper, ommiksede nivåer, og alt sammen i løpet av to nye vanskelighetsgrader.

Den første regnes som Challenge og er et steg opp fra den tradisjonelle måten å spille spillet på, og den andre er Iron Squire, som er for masochistene der ute som ikke vil ha noe enkelt eller gratis. Denne andre modusen er et permadeath-alternativ som betyr at hvis du dør, er det spillet over, og du må starte fra bunnen av, noe som vil være ganske håndfull med tanke på at det også er et skritt opp i vanskelighetsgrad også.

Det er unødvendig å si at det er en veldig god grunn til å gå tilbake til The Plucky Squire, som den siste traileren understreker.