The Plucky Squire lanseres neste måned

HQ

I en ganske overraskende utvikling med tanke på at Gamescom arrangeres neste uke, har utvikleren All Possible Futures og utgiveren Devolver Digital kunngjort at indieprosjektet The Plucky Squire skal debutere og lanseres neste måned.

Spillet kommer til PC, PS5, Xbox Series X / S og Nintendo Switch alle 17. september, og til og med som en del av PlayStation Plus månedlig oppstilling når den offisielt kommer om rundt fem uker.

For å markere denne kunngjøringen har en ny trailer blitt utgitt for spillet, som du kan se nedenfor, og som gir et glimt av noe av det søte gameplayet.