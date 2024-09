The Plucky Squires hovedhistorie tar 8-10 timer

HQ

I de økonomiske trange tidene vi lever i kan det være vanskelig å kjøpe alle spillene man har lyst til å spille. Stadig flere venter på å se utgivelsen av et spill i stedet for å forhåndsbestille slik at de vet hva de går til, men utviklerne hos All Possible Futures har tatt dette ett skritt videre ved å fortelle deg om de nødvendige detaljene på The Plucky Squire før utgivelsen.

Spillets hovedhistorie tar omtrent 8-10 timer å spille gjennom. For RPG-entusiastene der ute kan dette kanskje virke litt kort, men for mange spillere er dette den ultimate snittlengden for en spillopplevelse.

Spillet koster 29.99 dollar digitalt og vil ha to vanskelighetsgrader, i tillegg til noen assistanse-alternativer for ekstra tilgjengelighet. Vi er en uke unna lanseringen av The Plucky Squire nå, som kommer på Xbox, PlayStation, Nintendo Switch og PC.