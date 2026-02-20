Pokémon Presents-sending skal avsløre store ting i forbindelse med 30-årsjubileet neste uke

HQ

Pokémon-fans holder godt fast i listene sine med de villeste drømmene og de største håpene, og ber om at deres lokale Delibird vil levere dem gavene de ønsker seg, for nå er det igjen tid for oss å drømme stort om en ny Pokémon Presents. Denne ser ut til å bli spesiell, for The Pokémon Company vil at vi skal være med på å feire 30 år med fangst, kamp og handel med våre favorittlommemonstre.

Det er ingen hemmelighet at de siste Pokémon Presents har skuffet noen fans som har ønsket seg store kunngjøringer, men dette ser ut til å være den perfekte muligheten for Pokémon til å virkelig imponere oss. Ettersom det er tre år siden Scarlet og Violet kom ut, og det er 30-årsjubileum, er det store forhåpninger til at neste generasjon Pokémon-spill skal bli avslørt. Vi vil sannsynligvis også få de vanlige nyhetene om Pokémon Unite, Pokémon Masters EX, Pokémon Sleep, Pokémon GO og de andre enormt populære spillene som får jevnlige oppdateringer.

På slutten av presentasjonen vil du allerede ha et nytt(ish) Pokémon-spill å spille, ettersom Switch-porten av Pokémon FireRed og LeafGreen vil være tilgjengelig som et nedlastingsalternativ for £16,99/$19,99. Med den potensielle overraskelsen som allerede har blitt avslørt, la oss håpe at det er mye større kort i Pokémon-ermet for hovedpresentasjonen. Den starter fredag 27. februar kl. 14:00 GMT/15:00 CET <strong>.