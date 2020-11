The Pokémon Company og Zavvi avslører ny kleskolleksjon

Du ser på Annonser

The Pokémon Company og Zavvi har slått seg sammen for å skape en kleskolleksjon basert på Pokémon. Kolleksjonen inkluderer plagg og selges i England fra 30. november. Noen av favorittene våre fra kolleksjonen er en Snorlax-genser, et par Pikachu-trainers og en t-skjorte med Kanto-starteren Squirtle.

De som vil ha Pikachu-skoene må være sjappe på avtrekkeren da disse er tilgjengelig i et meget begrenset opplag. Kun 300 par blir produsert og solgt.

Du kan kjøpe klærne på Zavvi.com når de blir tilgjengelige om noen dager.

