The Pokémon Company tar avstand fra USAs Department of Homeland Security etter misbruk av merkevaren

"Gotta Catch 'Em All" er slagordet for en nylig viral video på det amerikanske innenriksdepartementets sosiale medier, som viser ICE-agenter og politi som arresterer innvandrere og foretar husransakelser. Det er ikke akkurat det bildet man forventer med Pokémon, og ikke overraskende ble videoen lagt ut uten tillatelse eller godkjenning.

"Vi er klar over at Department of Homeland Security nylig har lagt ut en video som inneholder bilder og språkbruk som er assosiert med vår merkevare. Vårt firma var ikke involvert i opprettelsen eller distribusjonen av dette innholdet, og det ble ikke gitt tillatelse til bruk av vår immaterielle eiendom, "sa en representant for The Pokémon Company til TMZ. Det er foreløpig uklart om handlingen vil gå videre.

Vi vet at Pokémon elsker å beskytte sin IP, men kanskje kan det være litt av en uønsket kamp å krangle med DHS. DHS laget også en annen viral video med komikeren Theo Von uten hans tillatelse, til Vons store irritasjon.

Det ser ut til at Department of Homeland Security lener seg på internettkulturen for å tiltrekke seg mer støtte til sin sak og nåværende metodikk for å fjerne innvandrere fra USA.

