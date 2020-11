The Pokémon Company teaser stor feiring av 25-årsjubileet neste år

Du ser på Annonser

Selv om vi stadig får nye Pokémon-spill er det fortsatt mange prosjekter fansen har ønsket seg i årevis, deriblant en større MMO-liknende opplevelse samt remakes av noen av seriens klassiske titler.

Og det er godt mulig at noe sånt er på gang. Man vet aldri. Og kanskje blir det avslørt under den store 25-årsjubileumsfeiringen som skjer neste år? I en oppdatering på Pokémon Company-hjemmesiden står det at dette jubileet blir "veldig spesielt."

"The Pokémon Company International invites fans around the world to stay tuned for more information about the very special upcoming celebration of Pokémon's 25th anniversary in 2021," skriver de.

Presis hva de vil avsløre vet vi ikke, men det siste de vil er å skuffe fansen. Hva håper du på selv?