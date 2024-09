The Pokemon Company vinner søksmål på 15 millioner dollar mot kinesisk kopiering

HQ

Du har sannsynligvis aldri hørt om Koudaiyaoguai Fuke eller Pocket Monster Reissue. Spillet ble først utgitt i 2015, og det plagierte mange Pokémon-figurer, til og med de mest kjente ansiktene i serien, som Ash Ketchum og Pikachu.

Pokémon Company likte ikke at deres immaterielle rettigheter ble stjålet, og i 2021 gikk de til sak mot seks kinesiske selskaper som var involvert i utviklingen og utgivelsen av spillet. Opprinnelig krevde The Pokémon Company 72 millioner dollar i erstatning, med tanke på at spillet tjente 42 millioner dollar på ett år.

Ett av selskapene har blitt dømt til å betale 15 millioner dollar, eller 107 millioner kinesiske yuan. Tre av de andre selskapene ble dømt til å bære et felles ansvar, men har siden anket saken. Det er kanskje ikke de enorme 72 millioner dollarene som Pokémon Company ønsket, men det viser likevel at man ikke kan stjele en av verdens mest gjenkjennelige IP-er uten å betale tilbake.

Takk, Gamebiz.

Dette er en annonse: