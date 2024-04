The Pope's Exorcist kan bli til en trilogi

HQ

Russell Crowe og hans velsignede vespa sørget for et morsomt eventyr i den tydelig Sam Raimi-inspirerte The Pope's Exorcist, som kom ut i fjor. Godt tempo kombinert med akkurat passe mye overnaturlig tull gjorde filmen til en publikumssuksess og en moderat suksess.

Ikke overraskende er diskusjonene om en oppfølger allerede i gang, og muligens så mye som en trilogi. Dette avslørte Crowe selv i et nylig intervju med The Six O'Clock Show (takk, Movieweb) der skuespilleren nevnte at planen fra begynnelsen av var at The Pope's Exorcist skulle være første kapittel i en lengre saga.

"En oppfølger diskuteres for øyeblikket. Produsentene fikk opprinnelig klarsignal fra studioet om ikke bare én, men to oppfølgere. Men det har vært et skifte av studiosjefer for øyeblikket, så det går rundt i noen sirkler."

"Vi la opp karakteren slik at du kunne ta ham ut og sette ham inn i mange forskjellige situasjoner. Og husk at mannen han er basert på, Gabriele Amorth, skrev 12 bøker. Så vi har mer enn nok kildemateriale til å lage en eller to slike filmer til".

Hva synes du om The Pope's Exorcist, og vil du se flere eventyr med fader Gabriele Amorth i hovedrollen?