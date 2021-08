The Powerpuff Girls-serien må finne en ny Blossom

HQ

Det kunne virke som om innspillingen av CW sin The Powerpuff Girls-serie gikk på skinner da vi fikk et bilde fra pilotepisoden i april, men det er dessverre ikke slik.

Variety avslører at Chloe Bennet, som skulle være Blossom, har forlatt The Powerpuff Girls-serien på grunn av konflikter i timeplanen. Kildene deres hevder at CW prøvde å omrokkere litt slik at stjernen kunne fortsette, men fant til slutt ut at en erstatter må finnes. Hvem dette blir er fortsatt ikke kjent, så vi får bare vente og se. Har du noen forslag?