Jeg kommer til å høres utrolig gammel ut når jeg sier dette, men jeg husker de legendariske politiseriene Hill Street Blues og NYPD Blue som gikk på TV på slutten av 1980-tallet og utover på 1990-tallet. De skildret hverdagen på amerikanske politistasjoner, med alt det innebar av personlige relasjoner, den farlige virkeligheten i byens gater og mye mer. Fremragende serier.

Det er akkurat den NYPD Blue-stemningen jeg får når jeg spiller The Precinct. Spillet foregår i Averno City (en fiktiv by inspirert av New York) i 1983, og du tar rollen som Nick Cordell, sønn av den tidligere, og nå avdøde, politisjefen Nick Cordell Sr. Som fersk politimann må du prøve å navigere i livet på The Precinct og i byens gater, samtidig som du må leve opp til forventningene fra din fars tid i politiet.

The Precinct har tidligere blitt sammenlignet med tidligere Grand Theft Auto-titler (hovedsakelig på grunn av spillets halvt ovenfra-og-ned-kameravinkel, antar jeg), men etter å ha spilt The Precinct, forsvinner den sammenligningen mer og mer. Dette er en politisimulator, selvsagt med en betydelig arkadevinkel, men det er en skildring av livet som politibetjent i det tidlige 80-tallets USA, med alt det innebærer av kjedelig arbeidshverdag, pølsespising på gatehjørnet hos Farid's og drømmen om å stige i gradene.

Du starter med å få en partner som etter 25 år i politiet er på randen av pensjonisttilværelsen. Livet som politibetjent starter stille og rolig, men etter at lederen for byens dominerende forbrytersyndikat blir avsatt og byens andre kriminelle organisasjoner rykker inn for å fylle tomrommet, begynner ting å skje.

Snart begynner du å jobbe sammen med to ledende etterforskere som er i hælene på to av byens største gjenger, men siden du ikke har ansvaret for etterforskningen selv, blir du sendt ut på ulike patruljer, enten i bil eller til fots, der du må holde øyne og ører åpne, spesielt for gjengmedlemmer i gatene.

Livet som politibetjent kan være både trivielt og monotont. Du må forholde deg til ulovlig parkering, fartsovertredelser, generell ordensforstyrrelse, kioskran og lignende. Hver gang du pågriper en person som bryter loven, må du huske å lese opp rettighetene deres, sjekke legitimasjon, kroppsvisitere dem og lignende - og basert på det du har observert, må du bygge opp en sak mot dem og avgjøre om det kan håndteres med en bot eller om lovbryteren skal arresteres - eller kanskje til og med løslates.

Etter en stund blir det imidlertid litt trivielt å arrestere de samme personene for de samme lovbruddene, finne de samme tingene i lommene deres og sikte dem for de samme tingene. Det begynner å bli mer slitsomt enn underholdende - sannsynligvis akkurat som det er for politiet i det virkelige liv. Denne delen (ID-kontroll, kroppsvisitasjon osv.) kan du imidlertid slå av i spillets menyer, så utviklerne visste at dette kunne bli et problem i lengden, men da forsvinner den unike politifølelsen litt.

Men det finnes også dager som er langt mer interessante. En vanlig patrulje i nabolaget kan ende i en hektisk biljakt gjennom byen, skuddvekslinger i gatene eller hjelp til å oppklare et mord som fører til at byens gjenger kjemper om den nye ledige stillingen på toppen av Averno City. Så det ene øyeblikket er spillet ganske monotont, for så plutselig å bli mer actionfylt og interessant, for så å vende tilbake til monotonien i det daglige politiarbeidet kort tid etter.

Hvis du vil ha et avbrekk fra den daglige rutinen, finnes det noen forskjellige aktiviteter rundt om i byen som du kan kose deg med. Du kan for eksempel kjøre gateracing, noe som virker litt malplassert for en politimann å delta i, men hei, her har du det. Du kan også finne skjulte elektroniske kister med stjålne gjenstander fra et museum, men disse kistene er alle låst og krever en kode, og her blir spillet plutselig et enkelt puslespill for å finne koden.

Alt du gjør gir XP, bortsett fra hvis du bruker overdreven makt eller anklager noen du har arrestert for noe de ikke har gjort - begge deler gir minus XP. XP-ene dine låser kontinuerlig opp nye våpen, nye kjøretøy og nye områder i byen, og rangen din i politistyrken øker også, noe som gir deg nye og mer meningsfylte oppgaver. Du får nye evner via et enkelt evnetre der du kan plassere brikkene du får hver gang du går inn i et nytt nivå.

The Precinct er faktisk et vanskelig spill å anmelde fordi det svinger så mye. Som sagt kan det variere fra det monotone ved å være politimann i gatene til intense biljakter, oppklaring av gjengrelaterte drap og mye mer. Dette er sannsynligvis vilkårene for en "politisimulator" - der det bare er mye trivielt arbeid, men det fungerer bare ikke så bra som et spill, men likevel holder The Precinct seg flytende på grunn av den flotte atmosfæren og den vakre byen.

Teknisk sett fungerer The Precinct fint, selv om det er et enkelt spill rent mekanisk. Det er noen problemer med at partneren din ikke alltid vet hvordan du skal komme deg inn i patruljebilen din, du må stå ganske nøyaktig for å plukke opp ting fra bakken, og brukbarheten til de forskjellige politibilene varierer mye - noen er veldig livlige og vanskelige å kontrollere, mens andre er så klønete og trege at de nesten er ubrukelige i for eksempel en biljakt. The Precinct oppleves som litt ubalansert enkelte steder.

Det visuelle er derimot veldig godt gjennomført. Som sagt ser du alt ovenfra, og det betyr ikke at det ikke er mange detaljer i spillverdenen, for det er det virkelig. Byens trange smug og mørke bakgårder er veldig stemningsfulle, spesielt om natten når hele byen bader i et vakkert lys. Deler av omgivelsene kan til og med ødelegges på realistisk vis, for eksempel når en biljakt kommer ut av kontroll - og det gjør de. Lydsiden er igjen litt mer blandet. Lydene fra byen, politiets radiosnakk og lignende fungerer bra, men du skulle ønske at partneren din fylte hodet med pølser litt oftere, for det er stille så lenge.

The Precinct Som du kanskje har skjønt nå, er filmen en ganske varierende opplevelse. Det har en kul 1980-tallspurk-stemning, og det ser bra ut - og det er noe tilfredsstillende ved å patruljere gatene og håndtere hverdagsproblemene i en storby. I hvert fall til å begynne med. Det er imidlertid nettopp denne delen som er spillets utfordring, for den blir ganske triviell etter de første timene, men så blusser det plutselig opp når du blir kalt ut til et gjengrelatert drap.

Hvis du synes det ovennevnte høres interessant ut, så kan The Precinct godt være noe for deg, og jeg vil anbefale deg å prøve gratisdemoen på Steam - for dette spillet balanserer på kanten av noe du synes er ganske kult, med den daglige sløyfen av politiarbeid, ellers kommer du til å droppe det ganske raskt fordi det rett og slett blir for kjedelig.

Jeg balanserer fortsatt på kanten - så jeg skal ta et nytt skift med min snakkesalige partner i de stemningsfulle gatene i Averno City.