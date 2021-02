The Punisher og Jessica Jones er nå tilbake i Marvel Studios' hender

Du ser på Annonser

Netflix har lenge sittet på rettighetene til å filmatisere The Punisher og Jessica Jones, men nå rapporterer Comicbook.com at begge disse nå er tilbake i Marvel Studios sine hender. Dermed vil de nå kunne brukes til produksjoner i Marvel Cinematic Universe.

The Punisher og Jessica Jones var de siste to figurene som Marvel Studios manglet etter at de fikk tilbake rettighetene til Daredevil, Luke Cage, Iron Fist og The Defenders tidligere. Det gjenstår å se om eller nå Disney kommer til å bruke disse karakterene. Håper du å se mer til dem?