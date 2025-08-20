The Purr-suit of Happiness lar deg være en budkatt ved verdens ende

En gigantisk asteroide er på kollisjonskurs med jorden, og menneskehetens skjebne er beseglet. Det er et dystert og apokalyptisk opplegg, men som katt bryr du deg ikke akkurat om verdens undergang. Det er det lekne, men likevel merkelig sjarmerende, premisset bak The Purr-suit of Happiness, der spillerne spiller en katt som får i oppgave å levere pakker og brev til innbyggerne i et lite samfunn. Under Gamescom fikk vi sjansen til å snakke med Sahin Cengiz fra Red Stage Entertainment, som forklarte spillets designfilosofi og hvordan teamet satte seg fore å skape en relativt kort, men emosjonell opplevelse.

"Du skal være en budkatt, du skal levere pakker mellom folk, men samtidig er det verdens undergang, og det er en asteroide på vei. Alle forbereder seg på en måte på det, som 'hvordan håndterer vi apokalypsen som nærmer seg? Men du som spiller, du vet, du er bare en katt - det er egentlig ikke din greie å bry deg," sier Cengiz.

Han fortsatte med å forklare hvorfor laget bestemte seg for å holde spillet kort og fokusert:

"Det er ikke et veldig stort spill, vi hadde som mål å lage et par timer langt spill fordi spill i dag har en tendens til å være for lange. Vi ønsket å lage noe mindre, veldig historietungt. Du kan løpe rundt og finne pakker og høre historiene deres i forskjellige rekkefølger avhengig av spilleren, men det vil ta to til tre timer å fullføre det."

Se hele intervjuet med Cengiz nedenfor. Kan The Purr-suit of Happiness være den neste sjarmerende indieperlen på ønskelisten din?