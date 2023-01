The Queen's Gambit 2 tease var fra en hacker, sier Anya Taylor-Joy

HQ

Fans av Netflixs hit sjakkdrama The Queen's Gambit ble begeistret i går da det så ut til at Anya Taylor-Joy var alt annet enn å bekrefte at en ny sesong ville være på vei.

Dessverre, som Taylor-Joy har lagt ut på sin Instagram-historie, ser det ut til å være nesten ingen sannhet i ryktene om en andre sesong av The Queen's Gambit.

Skuespilleren hevder at Twitter-kontoen hennes ble hacket, og ethvert innlegg som kommer fra henne er faktisk opprettet av hackeren. Det virket rart at noen ville bekrefte en ny sesong av et show ut av det blå slik, og nå vet vi hvorfor.

Dette vil være skuffende for de som ønsket en ny sesong av The Queen's Gambit, men det ser ut til at det i det øyeblikket ikke er noe offisielt på en annen mengde episoder for det populære showet.