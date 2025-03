The Recruit har blitt kansellert av Netflix etter to sesonger

HQ

I januar bestemte Netflix seg for å benytte seg av en virkelig forbløffende lanseringsstrategi ved å debutere to svært like spion-actionserier med rundt 10 dagers mellomrom. Etter to sterke debutsesonger returnerte både The Night Agent og The Recruit til Netflix kort tid etter hverandre for andre sesonger, og det har tydeligvis ikke fungert så bra for sistnevnte.

For strømmetjenesten har nå bestemt seg for å legge ned The Recruit, og dermed avslutte serien på Netflix. Dette har blitt bekreftet av skuespilleren Colton Dunn, kjent for å spille karakteren til Lester Kitchens i showet, på Threads, hvor han forklarer følgende :

"The Recruit har blitt kansellert yall. Så synd. Jeg skal dele noen bilder og morsomme minner på IG, men jeg ville bare at dere skulle høre det fra meg. Takk hvis du så på. Jeg er TILGJENGELIG NÅ! Ansett meg for din tv-historie!!!"

Da The Recruit kom tilbake til Netflix, tilbrakte den noen uker komfortabelt nær toppen av strømmetjenestens hitlister, og slet vanligvis bare med å overvinne The Night Agent i rangeringen av engelske TV-serier. Netflix har ennå ikke kommentert kanselleringen av serien.