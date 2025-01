The Recruit sin andre sesong tar Noah Centineo til Sør-Korea

Netflix har planlagt noen spennende tilbud for den første måneden i 2025, inkludert å bringe den fabelaktige Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl til fans over hele verden så snart som i dag. Men senere i måneden kommer actionserien The Recruit tilbake, ettersom serien vil prøve å gi ut en ny serie med episoder innen månedens slutt.

Den 30. januar kommer The Recruit tilbake til strømmegiganten, og når det gjelder hva denne neste sesongen vil dreie seg om, vil den se hovedpersonen Owen Hendricks (spilt av Noah Centineo) på vei til Seoul, Sør-Korea for å håndtere en trussel som ser ut til å komme fra hans eget byrå ...

Med The Recruit nesten tilbake, kan du se traileren for den andre sesongen nedenfor, samt dens litt mer beskrivende offisielle synopsis.

"Det er "spion møter Seoul" når CIA-advokaten Owen Hendricks (Noah Centineo) blir trukket inn i en livstruende spionasjesituasjon i Sør-Korea, bare for å innse at den største trusselen kanskje kommer fra innsiden av byrået."