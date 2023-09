The Revenant og Vampyr inspirerte Banishers: Ghosts of New Eden

HQ

Under Gamescom-messen i Tyskland i år fikk vi sjansen til å snakke med utviklerne bak det kommende Banishers: Ghosts of New Eden. Vi tok en prat med Don't Nod's Philippe Moreau (spilldirektør) og Karim Benfares (utøvende produsent) om det kommende prosjektet. I løpet av intervjuet, som du kan se i sin helhet nedenfor, spurte vi dem hva som inspirerte dem til dette actioneventyrprosjektet.

"Så når det gjelder inspirasjon, kan vi si The Revenant for fotograferingen, du vet, for omgivelsene", sa Moreau. "Hva mer? Når det gjelder spillingen, kanskje kampsystemet, studerte vi mye God of War fordi vi visste at det var et system som passet godt til spillingen. Så vi prøvde noe helt annet enn Vampyr, som var vårt aller første actionrollespill, og vi mener at vi denne gangen har laget et veldig bra og dynamisk actionspill."

Benfares fortsetter: "Ja, jeg tror at en annen viktig inspirasjonskilde for Banishers definitivt er Vampyr. Vi må snakke om det, for i Banishers ønsket vi å gjenbruke kunnskapen vi hadde fra Vampyr. I Vampyr hadde vi for eksempel en ambivalent situasjon for hovedpersonen Jonathan Reed. Han er vampyr, men samtidig lege. Og i Banishers ønsket vi å beholde denne ambivalente situasjonen med begge karakterene, Red og Antea. Den ene er i live, den andre er død, og de er spøkelsesjegere, men hjemsøkes av et spøkelse. Og det gir mye subtilitet når det gjelder situasjonen for fortellingen. Vi har moralske valg i Banishers, akkurat som i Vampyr, og vi er overbevist om at det skaper mange kompliserte valg for spilleren."

Banishers: Ghosts of New Eden Banishers lanseres på PC, PS5 og Xbox Series-konsoller 7. november 2023, og vi har nylig fått se massevis av ekstra gameplay fra tittelen, som du finner her.