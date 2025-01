The Righteous Gemstones avsluttes med sin fjerde sesong

HQ

The Righteous Gemstones er fortsatt en av de best mottatte komiseriene i nyere tid, noe både kritikere og fans ser ut til å være enige om, i hvert fall når man ser på Rotten Tomatoes-scorene. Men til tross for tre latterlige og morsomme sesonger, er det snart slutt på den fjerde sesongen.

Dette har Max bekreftet i et innlegg på X, der de presenterer glimt av den kommende fjerde sesongen og ledsager dem med kommentaren "Her er det første blikket på den siste sesongen av #TheRighteousGemstones."

Den siste sesongen av komiserien vil begynne å vises på Max en gang i mars (en nøyaktig dato er ennå ikke kommunisert), og hva det betyr for regioner uten strømmeplattformen, er også uklart.