The Righteous Gemstones er tilbake og mer amerikansk enn noensinne

Alle som har sett en episode av Max' The Righteous Gemstones vet at komiserien gjør narr av den televangeliske scenen i Amerika, og dreier seg om en enormt vellykket familie som vil gjøre hva som helst for å beskytte formuen sin. Vel, etter to sesonger med kaos og sprø utflukter er det på tide for Gemstones å komme tilbake til TV-er over hele verden, for Warner Bros. har kunngjort når sesong 3 begynner å strømme.

Serien skal starte 18. juni, og kommer tilbake mer amerikansk enn noensinne ut i fra traileren å dømme, da vi får NASCAR, våpenfanatikere og monstertrucker. Så hvis du trodde serien ikke kunne bli mer amerikansk allerede beviser denne traileren at det er feil.