The Righteous Gemstones har blitt fornyet for en fjerde sesong

Nå som den tredje sesongen av Danny McBrides evangeliske komiserie The Righteous Gemstones er ferdig, har HBO kunngjort at serien har fått grønt lys for å komme tilbake, noe som betyr at vi får en fjerde sesong av serien.

Som kunngjort på Twitt...X, har HBO ikke satt noen tidslinje for når serien kommer tilbake, men ut fra den nylige godkjenningen å dømme, kan vi ikke forvente en ny sesong før tidligst i 2024.

Hvis du ikke har hatt sjansen til å få med deg sesong 3 av serien, kan du se traileren for den nedenfor for å få en forsmak på hva den byr på.

Har du fulgt med på The Righteous Gemstones?