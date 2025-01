The Righteous Gemstones kommer tilbake en siste gang 9. mars

HQ

For noen dager siden rapporterte vi om de første bildene av De rettferdige edelstenenes fjerde og siste sesong, og bemerket den gang at serien ville ankomme en gang i mars. Nå vet vi den faste datoen og har også en trailer å kikke på.

Denne siste delen av Gemstones-sagaen begynner 9. mars, og når det gjelder hva tv-predikantfamilien skal finne på, bekrefter traileren at Baby Billy Freeman skal lage et Teenjus-show om en tenårings-Jesus, Kevin og Keefe skal fortsette å prøve å inspirere unge sinn, Judys mann BJ begynner å danse poledance, Jesse deltar i en krigsrekonstruksjon, og søsknene drar alle til paradis for å finne sin far Eli.

Det ser ut til at vi har en morsom siste sesong i vente når den kommer tilbake i mars.