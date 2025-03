The Righteous Gemstones Skaperen avslører at sesong 4 opprinnelig ikke var planlagt som slutten

HQ

Det er en bittersøt følelse for fans av The Righteous Gemstones når den fiktive, trofaste familien vender tilbake til skjermene våre for en fjerde sesong. Selv om det er flott å se gamle ansikter igjen, blir dette vår siste sesong med Gemstones.

Danny McBride, skaperen, forfatteren, regissøren og stjernen i serien, forklarte at planen opprinnelig ikke var at sesong 4 skulle være den siste sesongen. "Da vi begynte å skrive serien, handlet mange av temaene og tingene som dukket opp i hjernen vår om avslutning og om å gå videre", sa han. "Jeg ville ha et åpent sinn mens vi filmet, i tilfelle det ikke føltes slik, eller hvis vi mislyktes, hadde vi en sjanse til å gjøre det på nytt. Men etter hvert som vi kom gjennom sesongen, ble det tydelig for meg at vi fullførte det vi hadde satt oss fore."

McBride har laget ti sesonger med HBO, og på spørsmål fra Deadline om det var kanalens beslutning å legge ned The Righteous Gemstones, sa HBOs komediesjef Amy Gravitt "Vi er alltid i så konstant dialog fra begynnelsen av en pilot til slutten av en serie, at det ikke nødvendigvis er en avgjørelse mellom den ene eller den andre, men noe vi snakker om sammen."

Uansett hvem som tok avgjørelsen, avsluttes The Righteous Gemstones med denne fjerde og siste sesongen, hvis første episode er tilgjengelig for visning nå.

Dette er en annonse: