The Ring-skaperen og den japanske skrekkmesteren Koji Suzuki er død

I dag er det knapt noen som fortsatt bryr seg om filmserien The Ring, og ikke engang i Japan har det kommet noe nytt på fire år. På begynnelsen av 2000-tallet var den imidlertid den heteste skrekkfranchisen i filmverdenen, og markerte et internasjonalt gjennombrudd for japansk skrekk.

Filmserien var basert på en mindre kjent bokserie skrevet av Koji Suzuki, og det er utgitt seks bøker (hvorav én er en novellesamling), men han har selvfølgelig skrevet mye mer, og den siste utgivelsen er Ubiquitous fra 2025. Og det er langt fra bare The Ring -serien som har blitt filmatisert; det finnes både anime og TV-serier basert på verkene hans.

Men dessverre har vi nå fått hans siste verk, da Cinema Daily rapporterer at han dessverre har gått bort i en alder av 68 år. Dødsårsaken er ikke oppgitt, men Suzuki døde på et sykehus i Tokyo.

Den verdenskjente forfatteren Haruki Murakami skrev på Instagram:

"For mange lesere utenfor Japan ble skrekk-litteraturen forandret for alltid på grunn av ham. Jeg leste et sted en tekst som sa at 'Suzuki blander Murakami med Stephen King', og det stemmer ganske godt."

Vi vil selvfølgelig takke denne legenden for at han skremte vettet av oss, og for at han etterlot seg en arv som vil leve videre i lang tid fremover.