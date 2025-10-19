The Rise of Skywalker skal ha kostet Disney 593 millioner dollar

Ifølge en ny rapport fra Forbes har det siste kapittelet i Skywalker-sagaen kostet Disney langt mer enn først rapportert - svimlende 593 millioner dollar. Dette gjør den til den tredje dyreste filmen noensinne, etter The Force Awakens og Jurassic World Domination. Tidligere rapporter antydet en totalkostnad på rundt 415 millioner dollar, betydelig mindre, men fortsatt (selvfølgelig) veldig, veldig dyrt.

"Disney avslørte mandag at den totale kostnaden for Star Wars: The Rise of Skywalker fra 2019 kom på 593,7 millioner dollar (450,2 millioner pund), noe som gjør den til den tredje dyreste filmen i historien"

Årsaken til den skyhøye prislappen er en svært trøblete produksjon. Abrams kom endelig til unnsetning og forsøkte å sette sammen historien etter at Colin Trevorrow trakk seg fra prosjektet på grunn av kreative uenigheter.

