Dagene blir kaldere, nettene blir lengre. Det blir mindre og mindre attraktivt å gå ut, og derfor har jeg tilbrakt flere av kveldene mine ved datamaskinen, som egentlig er en liten varmeovn ved beina mine, som holder dem varme mens jeg varmer hjernen med Rise of the Golden Idol, det nye detektivpuslespillet fra Color Gray Games og Playstack. Dette er en oppfølger til spillet The Case of the Golden Idol fra 2022.

Jeg har ikke spilt The Case of the Golden Idol, men anmeldelsene taler for seg selv. Det er et sammenkoblet mysterium som utspiller seg på 1700-tallet, og følger grusomme dødsfall som også dreier seg om et gyllent idol. To hundre år senere tar vi opp igjen historien om idolet, i en ny verden som fortsatt er hjemsøkt av grusomme dødsfall og vanvittige ulykker. Det er også en verden preget av en særegen kunststil. The Case of the Golden Idol har et utseende som ser ut til å være inspirert av datidens malerier, mens The Rise of the Golden Idol tar dette og spriter det opp, slik at det passer til 1970-tallet. Menneskene er briljant ekle og stygge, og ansiktsuttrykkene deres er skrudd opp til 11 for å formidle følelser, galskap og mye mer. Det er noe som bidrar til at The Rise of the Golden Idol fremstår som umiddelbart sjarmerende, og selv om du kanskje synes det visuelle er litt mye, spesielt når de uvirksomme figurene kommer tett på, er de et nydelig stykke designarbeid, da de ikke bare føles helt unike, men også hjelper i saken din.

Så hva gjør du egentlig i The Rise of the Golden Idol? Vel, du blir plassert inn i en scene, hvor du får øye på detaljer og ledetråder som gir deg en rekke nøkkelord du kan bruke til å løse hendelsene som skjedde i scenen. Du har ofte mer enn ett sted å gå gjennom, navn å knytte til personene i scenen, og som regel et sekundært mål til å finne ut av, for eksempel navnene på karakterene i en film som vises, eller betydningen av visse symboler som en gal kvinne har festet til en gjenstand. Gjenstandenes veier, relasjonene mellom personene du ser foran deg, alt dette er viktig, og du må som regel løse alt dette før du kan ta fatt på hendelsene i scenen. I løpet av hvert scenario bygger du opp den overordnede historien i et kapittel, møter kjente ansikter og finner ut av de forferdelige gjerningene som har blitt gjort for å oppnå et større mål.

Det er et utfordrende spill, for du kan ikke bare følge med på hva som blir sagt og hva du leser i ledetrådene. Du må også holde et øye med kartet og gjøre mange slutninger selv, særlig etter hvert som tiden går. Men man blir aldri frustrert av The Rise of the Golden Idol, for det er alltid noe annet å jobbe med, en ny brikke i puslespillet som man ikke har lagt nok merke til. Spillet har også et element av gjettelek, for hvis du nærmer deg slutten av et scenario og har alle svarene riktig, bortsett fra to eller færre, kan du bytte ut noen av ordene på de tingene du ikke er helt sikker på.

Du har også hint, som spillet egentlig ikke vil at du skal misbruke. Det takler frustrerte trykk på hint-forespørslene ved å få deg til å gjøre en pusteøvelse før du får ledetråden din. En interessant måte å få spilleren til å spørre seg selv en gang til om de ønsker å finne ut av det hele selv. Jeg skammer meg ikke over å si at jeg brukte hint ved mer enn én anledning, men syntes ikke alle var like gode. Noen er veldig nyttige, mens andre ganger går du rett til det direkte hintet og føler likevel at du ikke har fått svar på spørsmålet ditt.

Bortsett fra noen dårlige hint, er den eneste andre klagen jeg har på spillet at brukergrensesnittet kan bli mer og mer rotete etter hvert som tiden går. Når du trenger navnene på folk, hvor de var og hva de gjorde foran deg, i tillegg til alle de andre ordene du har samlet inn i løpet av scenariet, kan det være en kamp å se alt, og du klikker ofte for å bli kvitt én ting, bare for å få det opp igjen. Det er en liten frustrasjon, men en som ville ha hjulpet i det lange løp hvis den ble løst. Brukergrensesnittet er ellers veldig lett å se på, ettersom Color Gray Games har byttet ut pergamentutseendet fra The Case of the Golden Idol med gulnet, trykt papir i denne oppfølgeren.

Bortsett fra disse to mindre klagene, er The Rise of the Golden Idol en fryd av et detektivspill og den perfekte måten å tilbringe disse kalde vinterkveldene på. Det er en kort opplevelse, avhengig av hvor raskt du klarer å løse mordene, men etter hvert som du setter deg inn i hvordan den overordnede historien utspiller seg, og legger flere brikker i puslespillet, vil det lett holde deg fanget til du har gjort alt.