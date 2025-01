The Rise of the Golden Idol-designeren avslører nytt detektivspill

En av designerne bak The Rise of the Golden Idol har laget et nytt detektivspill kalt City of Voices. Det nye mysteriespillet kommer fra Will Ackerman og Matt Frith fra Kini Games, og utspiller seg i en forstad i England rundt årtusenskiftet.

I likhet med The Case of the Golden Idol og The Rise of the Golden Idol, City of Voices, møter du statiske situasjoner der du må finne ut hva som har skjedd og sette sammen hvem, hva, når, hvor og hvorfor. Men i stedet for å løse mord, skal du løse saker om vennskap, mobbing og mye mer.

Det begynner med en ung jente som får en forferdelig start på ungdomsskolen, og historien utvikler seg til et fantastisk og farefullt eventyr. Will Ackerman uttalte følgende til City of Voices: "En av de mange geniale tingene med Golden Idol-spillenes mekanikk er at de kan brukes til å fortelle en hvilken som helst historie gjennom deduksjonsspill. Jeg var ganske nervøs for å spørre Andrejs og Ernests, som var med på å lage disse spillene, om tillatelse til å stjele mekanikken deres, men heldigvis ble de smigret!"

Sjekk ut traileren for City of Voices nedenfor: