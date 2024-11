The Rise of the Golden Idol får fire DLC-mysterier neste år

HQ

The Rise of the Golden Idol DLC lanseres i morgen (med mindre du er en Nintendo Switch-spiller, i så fall lanseres det 14. november), og selv om spillet ikke er ute ennå, har Playstack og Color Gray Games allerede vist oss hva som er i vente på veien.

Det nye veikartet inneholder en titt på fire DLC-er som (forhåpentligvis) kommer i 2025. Siden dette bare er det planlagte veikartet, kan datoene selvfølgelig endres, men hvis du ønsker flere mysterier når du er ferdig med The Rise of the Golden Idol, vil du ha mange saker å grave gjennom.

Det første nye mysteriet er The Sins of New Wells, og det vil gi deg fire ekstra saker å grave deg gjennom i løpet av første kvartal neste år. I 2. kvartal 2025 kommer DLC 2 og 3, og DLC 4 kommer i 3. kvartal 2025 hvis alt går etter planen. Les mer om DLC-veikartet her.