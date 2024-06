The Rise of the Golden Idol: Overlegent detektivarbeid

Det har gått to år siden Color Gray Games ga ut The Case of the Golden Idol, et pusselspill som lar deg leke detektiv og sette sammen bevis rundt tolv grusomme drapssaker. Nå har vi prøvd oss på oppfølgeren.

Selv om det kanskje bare er to år siden forrige spill ble utgitt, har det gått 300 år i tidslinjen til Golden Idol-verdenen. Nå er vi etterforskere på 1970-tallet, på sporet av den mystiske gjenstanden kjent som Golden Idol. Denne gangen er det femten saker som vi skal løse med kløkt og deduksjonsevner.

Etter å ha gått gjennom en veldig kort tutorial der du må finne ut hvordan en mann blir kvalt mens kvelningen skjer rett foran deg, kastes du inn i den første saken, en sak om den anerkjente forskeren Isaac Nowaks død. Vi skal ikke røpe detaljene i saken her, men den viser seg snart å være mye mer kompleks enn den først ser ut til.

Spillmessig starter Rise of the Golden Idol med en liten scene, skildret i en strålende kunststil som får alle mennesker til å se like monstrøse ut. Du klikker deg rundt og samler bevis i form av setninger og nøkkelord, noen ganger uttalt av menneskene, andre ganger finner du et navn i en lommebok eller en lapp på bakken. Svært få ting ligger klart og tydelig foran deg, og på slutten av hver scene må du sette sammen navn, hendelser og steder for å danne deg et bedre bilde av saken, og til slutt sette alt du har lært sammen til en konklusjon om hva som skjedde med Isaac Nowak.

For store detektiver er dette en verdig utfordring, for en som meg - som er ganske hjernedød mesteparten av tiden - syntes en god del av bevisene var ganske vanskelige. Det er svært få elementer av hjelp i Rise of the Golden Idol, og bortsett fra et ikon som forteller deg når du har to eller færre feil i utledningene dine, er du stort sett overlatt til å finne ut av alt uten noen hint. Selv når du har alle bevisene dine, er det ikke sikkert at du klarer å trekke en konklusjon ut fra det du vet med sikkerhet.

HQ

Du må også ta små, men viktige sprang i troen, og selv trekke de røde linjene for å koble sammen alle prikkene i en gitt sak. Det kan bety at du må gjette en persons identitet etter bare å ha fått vite etternavnet, eller koble dødsårsaken til en dekkoperasjon etter at du har oppdaget en bestikkelse som har foregått i kulissene. Alle verktøyene dine finnes på The Rise of the Golden Idol, du må bare finne ut hvordan du skal bruke dem.

Så langt er The Rise of the Golden Idol en utmerket detektivopplevelse. Vanskelig, men som en Soulsborne-sjef føler du en enorm belønning når du til slutt setter sammen alle bevisene perfekt. Det eneste jeg ønsker meg nå, etter å ha spilt én sak, er muligheten til å gjøre noen av boksene mindre. Når du tegner opp karakternavn sammen med ytterligere deduksjoner og alle setningene du har lært så langt, kan det være vanskelig å holde musepekeren over de tingene du faktisk vil se gjennom, noe som fører til at du lukker faner og åpner dem igjen og igjen. Det kan bryte opp spillopplevelsen på en merkelig måte som får meg til å føle meg mindre som en detektiv ute i naturen med notatboken min, og mer som en etterforsker som må gå helt tilbake til kontoret hver gang han trenger å sjekke en liten detalj. Det er imidlertid et lite problem, og det ødelegger ikke den generelle moroa jeg har hatt i løpet av den korte tiden jeg har brukt på The Rise of the Golden Idol.

