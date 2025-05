The Rise of the Golden Idols andre DLC er ute nå

HQ

Hva får du når du blander eldgamle profetier, angivelig guddommelige krefter og en dyp konspirasjon som strekker seg helt opp til en monark? Vel, du får The Lemurian Phoenix, den andre DLC-en til Color Gray Games' eventyrpuslespill The Rise of the Golden Idol.

Som tilfellet var med spillets første DLC - The Sins of New Wells - får vi tilgang til en håndfull nye saker å fordype oss i, og hver av dem avdekker en del av et større mysterium. Hvis du har tilgang til detektivpasset, vil The Lemurian Phoenix være inkludert. Ellers kan du kjøpe DLC enkeltvis for £4,99/€5,89.

The Rise of the Golden Idol The Lemurian Phoenix ble først utgitt i november 2024, og imponerte oss med sitt vanskelige, men givende spill, unike grafikk og endeløse oppmerksomhet på detaljer. Sjekk ut vår anmeldelse av hele spillet her, og traileren for The Lemurian Phoenix nedenfor :