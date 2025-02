The Rise of the Golden Idols første DLC debuterer neste måned

HQ

Det er nesten på tide å fortsette eventyrene våre i The Rise of the Golden Idol. Det gåtefulle fortellingstunge spillet skal debutere sin første DLC i løpet av de kommende ukene, en DLC som regnes som The Sins of New Wells, og en DLC som vi har noen få andre kryptiske biter av informasjon om.

I et Steam-blogginnlegg blir vi fortalt at denne DLC-en vil dreie seg om en ikke navngitt drapsetterforsker som har blitt overført til et ikke navngitt sted. Her får han og partneren hans, Cliff Savea, i oppgave å etterforske en rekke mord, samtidig som de blir dratt inn i det mystiske riket. Vi blir fortalt spesifikt :

"Drapsetterforsker [redigert] har blitt forflyttet til [redigert], der korrupsjonen stikker like dypt som kloakken under New Wells. Her er kriminalitet business as usual. Men når han og hans nye partner, Cliff Savea, etterforsker en rekke brutale forbrytelser, blir de trukket inn i noe langt mer lumskt ... lemurisk magi."

Totalt vil det være fire saker å løse, og ingen av dem er kunngjort ennå. Det vi vet er at DLC vil koste £ 4.99 / € 4.89, vil lanseres på PC og konsoller, og tilsynelatende vil bli inkludert som en del av Game Pass, ettersom vi blir fortalt at det er "inkludert i [redacted] Pass også."

Den faste utgivelsesdatoen (annet enn mars) er også redigert, men kanskje du kan gå til Steam blogginnlegg lenket ovenfor for å løse den vanskelige kunngjøringen og oppdage den nøyaktige lanseringsdatoen.