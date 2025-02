The Rise of the Golden Idols The Sins of New Wells kommer den 4. mars

HQ

The Rise of the Golden Idols første DLC er nesten over oss. Tidligere i uken ga Color Gray Games og Playstack oss en kryptisk erting, og nektet å gi ut en utgivelsesdato foruten å si at The Sins of New Wells ville komme i mars.

Nå, via et nytt innlegg på Steam, har vi alle detaljene. The Sins of New Wells lanseres neste uke, den 4. mars, noe som betyr at vi ikke vil vente lenge i det hele tatt på noen flere saker. Det vil være tilgjengelig for £4.99 | €4.89 på konsoller og PC, og kommer allerede inkludert i Netflix-versjonen av spillet, og du får det automatisk hvis du har Detective Pass.

"Drapsetterforsker Roy Samson har blitt overført til det 9. distriktet, der korrupsjonen stikker like dypt som kloakken under New Wells", heter det i sammendraget. "Her er kriminalitet business as usual. Men når han og hans nye partner, Cliff Savea, etterforsker en rekke brutale forbrytelser, blir de trukket inn i noe langt mer lumskt ... lemurisk magi."

De fire sakene er Following Orders, Trouble Unleashed, The Raid og Unravelling. I likhet med grunnspillet må du ha tenkehatten på for å løse disse gåtefulle mysteriene, men å løse dem er belønning nok til å holde deg gående.