The Rock bekrefter at Hobbs & Shaw 2 er på gang

Om du likte Fast & Furious-spinoffen med Dwayne Johnson og Jason Statham i tittelrollene så var du definitivt ikke den eneste. Selv om sideeventyret ikke direkte dro inn Fast & Furious-tall var det en suksessfull film, så det er kanskje ikke så rart at det allerede nå jobbes på en toer. Dette ifølge Johnson selv, som bekreftet saken under en Q&A på Instagram:

"We are developing now the next film, the next [Hobbs & Shaw] movie, and I'm pretty excited about it. [We] just gotta figure out the creative right now, and the direction we're going to go."

Det har altså ikke blitt spikret noen regissør enda, men filmen er fortsatt i de tidlige fasene. Fast 9 er nestemann, men kinopremieren har blitt utsatt til april neste år.

Takk, Comicbook