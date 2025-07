The Rock var en gang mannen som skulle fikse DC

Det ser ut til at David Zaslav, Warner Bros. Discoverys administrerende direktør, mente at The Rock var mannen som skulle lede tegneserieuniverset inn i en ny tidsalder før James Gunn og Peter Safran overtok roret.

Dette kommer fra en grundig Wall Street Journal-rapport, som ser på både hvordan vi kom til det nåværende oppsettet for DCU og hva som er neste for James Gunns masterplan. Ifølge rapporten ble The Rock ansett for å være personen som skulle lede det nye DCU, med samtaler på plass til Black Adam floppet.

Etter kassasuksessen med filmen som var The Rocks baby, så det ut til at DC ikke kom til å trives med Dwayne Johnson i spissen, og i stedet ble det trykket på reset-knappen. Black Adam så ut til å antyde en ny fremtid for DCU, med Henry Cavills Superman som gjorde en kjærkommen retur i etterteksterne, men slik vi kjenner The Rock, er det sannsynlig at D-en i DCU ville ha stått for Dwayne, med Black Adam som en mye større aktør enn hans karakter burde ha vært.